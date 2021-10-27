Московская Госавтоинспекция предупредила о проверках в нерабочие дни

По данным ГИБДД, чаще всего нетрезвые водители попадают в ДТП в выходные дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о проверках в нерабочие дни, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября. Об этом в среду, 27 октября 2021 года сообщает "Газета.ru".

"Напоминаем, незапланированные выходные не должны стать поводом для празднества за рулем, а мы будем тщательно следить за этим и делать все, чтобы предотвратить факты управления транспортом в нетрезвом виде", - сообщили в ведомстве.

По данным ГИБДД, чаще всего нетрезвые водители попадают в ДТП в выходные дни. Количество аварий в такие дни возрастает на 25%.

Накануне стало известно, что ГИБДД совместно с судебными приставами начнут лишать водительских прав должников. В первую очередь новые меры коснутся тех, кто задолжал больше 10 000 рублей, в частности, речь о неоплаченных штрафах или алиментах. Остановят и тех, кто не расплатился за испорченную машину каршеринга, передает ОТР.

Ранее сообщалось, что количество дорожных аварий в Подмосковье сократилось на сорок процентов. Самое большое снижение аварийности отмечается на Старосимферопольском и Носовихинском шоссе. На этих трассах оборудовали дополнительное освещение, построили тротуары, модернизировали светофоры и разделили транспортные потоки, сообщает "Подмосковье сегодня".