В Кремле предупредили Зеленского о негативных последствиях его заявлений про Крым

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о намерениях вернуть Крым, предъявляет к России территориальные претензии, которые могут иметь негативные последствия, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 27 октября.

"Безусловно, заявление о "возвращении" Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации, - констатировал Песков. - Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия".

Напомним, Зеленский на своем аккаунте в Twitter прокомментировал справедливым решение суда в Амстердаме, который постановил вернуть "скифское золото", вывезенное с Крыма, Украине. Политик заявил, что после "вернет и сам Крым", но не объяснил, каким образом собирается это сделать.

Как ранее писал сайт kp.ru, крымские музеи и власти республики будут бороться за возвращение "скифского золота" всеми доступными правовыми способами, сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская. По ее словам, решение суда противоречит всем нормам международного права в сфере музейного дела и охраны культурного наследия.