ДНР заявила об атаке беспилотника ВСУ на нефтебазу в Донецке Фото: REUTERS

Украинские военные атаковали нефтяную базу в Донецке, использовав беспилотный летательный аппарат, заявил официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске Алексей Никоноров.

«Очередной террористический акт был совершен сегодня утром. ВФУ при помощи БПЛА предприняли попытку повторного подрыва нефтебазы в Кировском районе Донецка. Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал», – приводятся слова Никонорова на сайте представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представитель ДНР сообщил, что при попытке обезвредить взрывное устройство произошел взрыв. Жертв и разрушений удалось избежать, добавил он.

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