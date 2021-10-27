Владимир Кехман Фото: Влад КОМЯКОВ

Известный российский бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман назначен гендиректором МХАТ имени Горького. Об этом сообщили журналистам в Минкульте России.

Отметим, что Кехман также занимал должности художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге и гендиректора Новосибирского театра оперы и балета. В Новосибирске на руководящем посту его сменит Дмитрий Юровский.

"Владимир Кехман продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра, - уточнили в министерстве. - На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский".

Осенью 2015 года он был признан банкротом из-за долгов по кредитам на более чем 18 миллиардов рублей. А в середине июня 2017 года стало известно, что имущество Кехмана было продано на торгах.

Например, золотые запонки ушли с молотка за 70 тысяч рублей, а икона с образом Святителя Николая Чудотворца за 115 тысяч. По закону, после завершения процедуры банкротства должник не имеет права в течение трех лет занимать руководящие должности.

В 2017 году Кехман взял отпуск по уходу за ребенком и отстранился от театральных дел на три года.