Тульская область вошла в топ-10 регионов России по науке и технологиям

В 2020 году в регионе был сформирован научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ», созданный в рамках национального проекта «Наука». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тульская область впервые вошла в топ-10 российских регионов – лидеров по научно-технологическому развитию. Рейтинг, составленный экспертами РИА Новости, оценивает научные исследования, применение высоких технологий и внедрение инноваций. Свои выводы специалисты сделали, изучив четыре группы показателей: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности». Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Тульская область в рейтинге заняла 10-е место, вытеснив из первой десятки Тюменскую область.

Составители рейтинга отмечают: научные исследования – один из важнейших факторов развития экономики. Но главную роль в разработке и внедрении новых научно-технических решений играет спрос на инновации, который, по мнению экспертов, сейчас в России сложно назвать высоким. Поэтому в первую десятку попали преимущественно те регионы, где исследовательские проекты активно поддерживаются и внедряются в производство.

Тульская область в 2020 году сделала серьезный шаг вперед в этом направлении. В регионе появился научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ», созданный в рамках национального проекта «Наука». Он вошел в пятерку победителей конкурса 2020 года Министерства науки и высшего образования РФ. Управление центром осуществляется на уровне правительства региона (проектного офиса), а его наблюдательный совет возглавляет губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «ТулаТЕХ» специализируется на четырех основных направлениях: «Вооружение и военная техника», «Гражданское машиностроение», «Новые материалы, мономеры и полимеры», а также «Экологический мониторинг. Передовые биотехнологии». Ядром научного центра являются два ведущих вуза - Тульский государственный университет и Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н.Толстого. В его работу активно вовлечены индустриальные партнеры – крупнейшие предприятия области: АО «Конструкторское бюро имени академика Шипунова», АО «НПО "СПЛАВ" имени А.Н.Ганичева», АО «Тулаточмаш», АО «Тулажелдормаш» и многие другие.

Одним из примеров такого взаимодействия можно считать недавнее участие тульских ученых во Всероссийском фестивале науки «NAUKA 0+» (он проходил в Москве с 8 по 10 октября). Молодые исследователи представили инновационные проекты в сфере вооружения и военной техники, созданные под эгидой НОЦ «ТулаТЕХ». На стенде Тульской области были представлены новейшие научные разработки: учебно-тренировочные тренажеры, наушники для спецслужб и военных, макеты военной техники, комплексы экстренного восстановления кровообращения и многое другое.

Индустриальными партнерами научного центра «ТулаТЕХ» стали крупнейшие предприятия области, в том числе завод «ТУЛАМАШ». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще один показатель, обеспечивший Тульской области место в топ-10 регионов, это выпуск высокотехнологичной продукции. В 2020 году объём отгруженных инновационных товаров собственного производства в области превысил 130 миллиардов рублей. В целом, как отмечают эксперты, на регионы из первой десятки рейтинга приходится 57 процентов общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2020 года.

Значимой поддержкой для ученых стали гранты правительства Тульской области в сфере науки и техники. По поручению губернатора Алексея Дюмина с 2020 года общий объем грантовой помощи был увеличен втрое: на научные проекты правительство региона выделяет по 10 миллионов рублей. В этом году, например, одним из победителей грантового конкурса стал Тульский госуниверситет. Его ученые получили 1 миллион рублей за разработку программного обеспечения тренажерного стенда для обслуживающего персонала БМ-21 «Град» на базе технологий виртуальной реальности. Еще один миллион ученые госуниверситета выиграли за проект автоматической биолаборатории. Четыре гранта по миллиону рублей на свои проекты также получили молодые исследователи из педагогического университета имени Л.Н. Толстого.