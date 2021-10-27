Хабенский станет худруком МХТ имени Чехова

Константин Хабенский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский актер Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Последний принял решение уйти по собственному желанию. Об этом сообщили в российском Министерстве культуры.

- Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский, — гласит текст сообщения ведомства.

В Минкульте с уважением отнеслись к решению Женовача и выразили ему благодарность за проделанную работу. В ведомстве напомнили, что при нем было выпущено более десяти премьер, три из них подготовил сам Женовач.

Также в министерстве сообщили, что должность генерального директора МХАТ имени Горького займет Владимир Кехман. Он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский.