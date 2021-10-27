Аналитики назвали самые популярные иномарки с пробегом

Дороже всего вторичные иномарки продаются в Хабаровском крае, Москве и Московской области и Республике Дагестан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты из сервиса "Авито Авто" выяснили, что наибольшим спросом на российском авторынке иномарок с пробегом с июля по сентябрь пользовалась модель Ford Focus. Цена на этот автомобиль за третий квартал 2021 года выросла на 2,8% и составила 365 тысяч рублей. Об этом в среду, 27 октября 2021 года со ссылкой на исследование сообщает "Газета.ru".

На втором месте расположился Hyundai Solaris со средней ценой 610 тысяч рублей (+4,3%). Третье место в рейтинге занял Kia Rio со стоимостью 620 тысяч рублей (+3,3%).

Дороже всего вторичные иномарки продаются в Хабаровском крае, Москве и Московской области, а также в Республике Дагестан. Средняя стоимость составила от 600 до 655 тысяч рублей.

Аналитики "СберАвто" сообщали, что большинство кредитов (81%) оформлено на покупку подержанного автомобиля. В III квартале 2021 года популярнее всего были Lada Vesta и Granta - 21% от всех сделок, рассказывает RT.

Накануне дилеры сообщали, что темпы повышения цен на машины осенью продолжили замедляться. С 1 октября большинство концернов не планируют обновлять ценники, передает ФАН.