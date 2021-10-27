Патрушев назвал обстановку в киберпространстве непростой Фото: REUTERS

Обстановка в киберпространстве остается непростой, в том числе из-за активности иностранных спецслужб. Такое заявление сделал Патрушев. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, объекты оборонно-промышленного комплекса и энергетики в Центральной России, в том числе атомные предприятия, подвергаются атакам со стороны киберпреступников, а информационные технологии все активнее используются для легализации преступных доходов, вербовки боевиков и финансирования террористов. Как он сообщил, за последние три года в Центральном федеральном округе зарегистрировано свыше 11,5 тысячи опасных компьютерных атак, в текущем году их рост превысил 15%.

«Среди объектов посягательств - информационные ресурсы органов власти и местного самоуправления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, включая атомную, а также учреждений образования и науки», - заявил Патрушев, выступая на совещании по безопасности в ЦФО в среду, 27 октября.

Секретарь Совета безопасности заявил, что многие каналы доступа к служебным базам данных при переводе чиновников на удаленку не были защищены, и призвал устранить такие нарушения.