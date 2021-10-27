«Главкосмос» подписал контракт с четырьмя туристами, которые отправятся в космос в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 27 октября, «Главкосмос» заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые отправятся в космос на кораблях «Союз» в 2024 году. Такое заявление сделал генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.

«"Главкосмос" подписал предварительное соглашение о предоставлении четырёх мест в 2024 году, а это означает два коммерческих рейса (кораблей "Союз") в 2024 году с клиентами. Я не буду говорить, что это за клиенты», - сказал глава компании на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2021 в Дубае.

Лоскутов отметил, что «Главкосмос» получил ряд других запросов на туристические полёты в космос.

В июне этого года стало известно, что Ракетно-космическая корпорация «Энергия» по заказу «Главкосмоса» к 2024 году изготовит два пилотируемых корабля «Союз» для полетов космических туристов. Ранее гендиректор компании, сообщил, что компания ведет переговоры с потенциальными космическими туристами и одновременно создает опережающий задел из кораблей «Союз».

Напомним, в 2001 - 2009 годах на кораблях «Союз» по контрактам с американской компанией Space Adventures на Международную космическую станцию (МКС) отправилось семь туристов. В декабре этого года на станцию на корабле «Союз МС-20» собираются полететь японские туристы.