В Белоруссии не знают, что делать с зубрами

В белорусском нацпарке "Беловежская пуща" стало слишком много зубров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белорусские власти и ученые решают проблему зубров в Беловежской пуще. По последним подсчетам, там живет 675 этих животных, что в два раза больше оптимальной численности. На прокорм зубров уходит много средств, часто они выходят на поля и портят посевы.

О том, как в Белоруссии предполагают решить проблему лишних зубров, рассказывает телекомпания МИР24. По словам сотрудников Национального парка «Беловежская пуща», есть два способа –расселить часть зубров, причем не только по белорусским лесам, но и за пределы республики. Второй способ – расширить так называемый «резервный фонд». В этот фонд сейчас вносят старых и больных животных, и на них можно охотиться.

От перенаселенности зубрами Беловежская пуща стонала еще семь лет назад, когда их было всего 460. Уже тогда планировалось переселить часть зубров, чтобы оставшимся стало свободнее жить.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как пущанские зубры отправились погулять по ближайшим деревням.