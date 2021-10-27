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Происшествия27 октября 2021 18:35

Северный вокзал Парижа эвакуировали после обнаружения подозрительного багажа

Движение поездов на нескольких линиях нарушено
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Северный вокзал Парижа эвакуировали после обнаружения подозрительного багажа

Северный вокзал Парижа эвакуировали после обнаружения подозрительного багажа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северный вокзал в Париже эвакуировали из-за забытого багажа. Об этом говорится в Twitter линии D системы пригородных электричек RER, где также сообщается, что движение поездов на нескольких линиях нарушено.

«Движение между Лионским вокзалом и Северным вокзалом прервано в обоих направлениях из-за багажа, забытого на Северном вокзале», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Северный вокзал на данный момент эвакуирован, а опасность забытого предмета не подтверждена.

Напомним, ранее людей эвакуировали с центрального вокзала в голландском Утрехте из-за «подозрительной ситуации», движение поездов заблокировано. При этом полиция города, которая искала подозреваемого, не указывала обстоятельство произошедшего. Позже угроза безопасности на вокзале была снята. Движение поездов постарались возобновить в ближайшее время.