Северный вокзал Парижа эвакуировали после обнаружения подозрительного багажа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северный вокзал в Париже эвакуировали из-за забытого багажа. Об этом говорится в Twitter линии D системы пригородных электричек RER, где также сообщается, что движение поездов на нескольких линиях нарушено.

«Движение между Лионским вокзалом и Северным вокзалом прервано в обоих направлениях из-за багажа, забытого на Северном вокзале», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Северный вокзал на данный момент эвакуирован, а опасность забытого предмета не подтверждена.

Напомним, ранее людей эвакуировали с центрального вокзала в голландском Утрехте из-за «подозрительной ситуации», движение поездов заблокировано. При этом полиция города, которая искала подозреваемого, не указывала обстоятельство произошедшего. Позже угроза безопасности на вокзале была снята. Движение поездов постарались возобновить в ближайшее время.