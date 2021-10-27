Грызлов назвал прошедшее заседание контактной группы по Донбассу одним из самых напряженных и сложных

Борис Грызлов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, прошедшие в среду, 27 октября, оказалось одним из самых напряженных и сложных за все время работы формата. Такое заявление сделал полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам мероприятия.

«Сегодня, 27 октября, состоялось очередное заседание контактной группы - одно из самых напряженных и сложных за все время нашей работы. Можно констатировать продолжение эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения», - заявил он.

Грызлова указал на то, что украинские представители уклонились от обсуждения информации в ходе переговоров, а также дачи надлежащих ответов о применении в Донбассе ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar.

Кроме того, Грызлов отметил, что представители ОБСЕ не прилагают усилий, направленных на урегулирование ситуации. «Тем более, что захват наблюдателя СЦКК украинскими военными - это грубейшее нарушение гарантий, предоставленных Украиной при содействии ОБСЕ», - добавил он.