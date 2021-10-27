Экс-начальника УФСБ по Ярославской области нашли мертвым в гостинице в Подмосковье Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Бывшего начальника УФСБ России по Ярославской области Александра Кубасова нашли мертвым в Подмосковье.

Александр Кубасов скончался в гостинице «Матвеевская» в Одинцовском районе.

Как передают «Известия», собеседник издания сообщил, что причиной смерти стала вирусная пневмония.

По данным телеканал РЕН ТВ, 62-летний мужчина заселился в отель еще 9 октября, а в минувший вторник, 26 октября, перестал отвечать на звонки. Кубасов был обнаружен без признаков жизни в тот же день.

Александр Кубасов начал работать в органах безопасности с 1985 года. В 2006 году он занял должность начальника Управления Федеральная службы безопасности по Ульяновской области, после чего перевелся на аналогичную должность в Чеченскую Республику. В 2013 году Кубасова назначили на должность начальника УФСБ России по Ярославской области, а через пять лет он покинул этот пост в связи с выходом на пенсию.