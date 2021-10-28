Вирусолог Альтштейн напомнил, как вести себя в нерабочие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве с 28 октября начался режим нерабочих дней. Большинство регионов присоединятся к режиму с 30 октября. Отдыхать россияне будут до 7 ноября и важно в это время минимизировать контакты, чтобы снизить волну заболеваемости коронавирусом.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, как правильно себя вести во время «каникул».

- Люди, конечно, могут гулять, но должны помнить, что важнейшая противоэпидемическая мера — нарушение контактов между людьми, - говорит вирусолог в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что нельзя собираться компаниями, устраивать дружеские посиделки.

Лучше отказаться от любых поездок, и по возможности проводить время дома.

Россиянам не запрещают выходить на прогулки, так что можно отправляться в лес или парк.

- Но не нужно собираться, нельзя друг на друга дышать, в транспорте нужно пользоваться масками, соблюдать социальную дистанцию, - советует Анатолий Альтштейн.

Профессор уверен, что если граждане будут это соблюдать, то нерабочие дни помогут в борьбе с распространением коронавируса.

Накануне начала нерабочих дней москвичи поспешили затариться на все предстоящие каникулы.

Спрос на непродовольственные товары вырос. Одежду и обувь стали покупать больше на 11%, электронику — на 6%, товары для строительства — на 12%, сообщает газета "Известия".

В Москве кафе и рестораны смогут работать только навынос и на доставку. Фитнес-клубы, салоны красоты, бани, сауны, бассейны будут закрыты. Нельзя будет попасть в библиотеки, кинотеатры, концертные залы, цирки, химчистки, прачечные, автосервисы и шиномонтажи.

Магазины, которые торгуют не товарами первой необходимости, тоже будут закрыты, но смогут реализовывать свою продукцию дистанционно с доставкой. До 7 ноября также закроются алкомаркеты, сообщает телеканал "360".