Минюст России разработал систему скидок на штрафы для нарушителей

Проект нового КоАП предусматривает скидки на штрафы тем, кто попался впервые и тем, кто оплатил штраф в течение 20 дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Целую систему скидок на штрафы разработало Министерство юстиции РФ. Уплата штрафов с различными скидками предусмотрена в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если человек попался на «административке» в первый раз, не оспаривает свою вину, а то, что он совершил, не считается грубым правонарушением, у него будет шанс отделаться 1/3 минимального размера административного штрафа. 50 процентов штрафа могут скостить тем, кто заплатит штраф быстро – в течение 20 дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

Те же, кто совершил административное правонарушение впервые, но это было грубое нарушение или у него были отягчающие ответственность обстоятельства, административный штраф не будет превышать половину от суммы минимального и максимального размеров, предусмотренных за это нарушение.

Скидки на штрафы в России ввели еще в 2016 году. Это касалось нарушителей правил дорожного движения, которые не тянули с оплатой и вносили штраф в течение 20 дней после того, как на них составили протокол.