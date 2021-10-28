Лукашенко попросил Генерального прокурора России подключиться к расследованию дела о геноциде в Белоруссии

Александр Лукашенко попросил Россию подключиться к расследованию дела о геноциде. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко попросил Генерального прокурора России Игоря Краснова, который в четверг, 28 октября, находится с официальным визитом в Минске, подключиться к расследованию дела о геноциде белорусского народа в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

-Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида советского народа, белорусского народа на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. По предложению Генерального прокурора идет масштабная работа. Знаю, что, когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку и хочу вас персонально попросить, если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе, - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский президент считает, что дело о геноциде в годы Второй мировой не должно ограничиваться только Белоруссией.

-Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала, - отметил он в беседе с Игорем Красновым.

Ранее Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил о создании в Белоруссии комиссии для уточнения масштабов финансовых потерь, понесенных страной в годы войны.

Также сообщалось, что в Белоруссии предложили ввести ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны.