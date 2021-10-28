Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы

Согласно документу, в 2022-2023 годах бюджет будет профицитным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 28 октября, Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Документ был опубликован на официальном сайте ГД.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. В 2022 году доходы бюджета России составят 25,021 трлн рублей, расходы - 23,694 трлн рублей. В 2023 году доходы составят 25,540 трлн рублей, расходы - 25,241 трлн рублей.

Позднее, в 2024 году, потенциальных доходы бюджета оцениваются в 25,831 трлн рублей. Расходы - 26,354 трлн рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, объем финансирования национальных проектов в Крыму в 2022 году составит 13,5 миллиарда рублей, сообщила на заседании совета министров республики вице-премьер – министр финансов региона Ирина Кивико, представившая проект республиканского бюджета.