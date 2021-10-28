Южная Корея экстрадировала в США россиянина, подозреваемого кибератаках Фото: REUTERS

Южная Корея экстрадировала в Соединенные Штаты российского гражданина, обвиняемого в кибератаках при помощи разработанного им вируса Trickbot.

Как передает южнокорейское агентство Yohnhap со ссылкой на источники в Министерстве юстиций Республики Корея, передача киберпреступника Вашингтону произошла 20 октября. Россиянина обвиняют в разработке, использовании и распространении вредоносного программного обеспечения с целью отмывания денег и кражи.

Имя россиянина не разглашается, однако известно, что по версии следствия, подозреваемый действовал в составе киберпреступной группировки, причастной к краже более 2 млн долларов. Жертвами действий кибератак стали как компании, так и физические лица.

Прокуратура Южной Кореи задержала россиянина после того, как 25 мая получила от Министерства юстиции США официальный запрос об экстрадиции, а 2 сентября суд Сеула одобрил соответствующий запрос. Приказ об экстрадиции обвиняемого в кибератаках был подписан главой Минюста Республики Корея в конце сентября.