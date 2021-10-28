Прокурор запросил 10 месяцев колонии блогеру за провокационное фото на Красной площади. Фото: соцсети

Прокурор попросил приговорить к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационную фотографию на Красной площади.

- Сегодня в мировом судебном участке № 370 состоялось заседание по делу Бобиева и Чистовой. Прокурор попросил для них по 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — цитирует сообщение пресс-службы Тверского районного суда ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре блогер Руслан Бобиев со своей подругой Анастасией Чистовой, одетой в китель с надписью «Полиция», пришел на Красную площадь и на фоне храма Василия Блаженного устроил фотосессию с сексуальным подтекстом. После этого появились сообщения о задержании Бобиева, а его аккаунты в Instagram и TikTok были удалены. Суд в Москве решил выдворить блогера из России.