Ракова: темпы распространения коронавируса в Москве снизились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Москве в последние дни снизились, однако ситуация остается напряженной. Такое заявление в четверг, 28 октября, сделала заместитель мэра Анастасия Ракова.

«Ситуация на сегодняшний день, ни для кого не новость, весьма напряженная. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали такой пик заболеваемости - чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца», - сказала заммэра столицы в интервью телеканалу «Россия-24».

Ракова отметила, что в Москве растет число желающих привиться от коронавируса. Согласно приведенным данным, каждый день вакцинацию от COVID-19 проходят около 27 тысяч человек. Как отметила заммэра, в столице вакцинировались 1,2 млн пожилых людей, а власти готовы прививать от коронавирусной инфекции до 100 тысяч человек в сутки.