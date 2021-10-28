Губернатор Подмосковья считает вероятным введение QR-кодов в регионе с 8 ноября 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

QR-коды для посещения ресторанов и сферы услуг могут «с большой вероятностью» ввести в Подмосковье после 8 ноября текущего года. Такое заявление в четверг, 28 октября, сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я допускаю вполне, что после 8-го числа мы... должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее, и я с большой вероятностью предполагаю, что это будет по QR-кодам» - сказал губернатор Подмосковья в ходе обращения к жителям региона.

Напомним, система пропусков, основанных на QR-кодах о вакцинации от коронавируса либо перенесенном заболевании, уже действует в нескольких регионах. Другие рассматривают возможность их введения в будущем.

Как писал сайт kpru, в Саратовской области с 25 октября QR-код необходим для похода в культурные заведения: музеи, театры, кинотеатры, выставки, на концерты. Аналогичные меры ввели и в Свердловской области. В Тамбовской области с 1 ноября посещать сауны, бани, солярии, музеи, кинотеатры, концерты и публичные выступления, останавливаться в гостиницах и санаториях можно будет только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса либо соответствующего QR-кода.