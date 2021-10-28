Сбой в работе YouTube произошел 28 октября 2021 Фото: REUTERS

В четверг, 28 октября, жители нескольких стран столкнулись со сбоями в работе онлайн - видеохостинга YouTube. Большинство проблем связаны с работой веб-сайта.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, 76% пользователей YouTube сообщают о проблемах с работой веб-сайта, около 13 процентов заявляют о сбоях в видео-трансляции, и еще 12 процентов жалуются на проблемы с работой приложения.

Наибольшее количество неполадок в работе онлайн - видеохостинга стали отмечать жители Соединенных Штат, Канады, Великобритании, Франции и Японии.

Ранее сбои в работе онлайн - видеохостинга были отмечены в этом месяце - 12 и 13 октября. В те дни большинство пользователей также в основном жаловались на проблему с работой веб-сайта YouTube. Тогда также были зарегистрированы неполадки в видео-трансляции и работой приложения.