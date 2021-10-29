Вильфанд предупредил жителей Центральной России об аномально теплой погоде

Конец октября и начало ноября в центре европейской части России будут необычайно теплыми Фото: REUTERS

Жителей центра европейской части России ожидает аномально теплая погода, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас температура высокая, она уже вот на 4 градуса выше нормы. Но в ближайшие дни она будет еще повышаться. Будут идти настоящие хорошие теплые дни, температура будет превышать норму примерно на 6-7 градусов, - озвучил прогноз Вильфанд. - И в центре европейской России давление будет повышаться. А это означает, что не только теплый воздух с Атлантики будет определять погоду, но уже и вот особенно в субботу, в воскресенье уже в антициклоне будет небо очищаться от облаков и дополнительная энергия будет поступать от солнца".

По его словам, с 29 октября по 1 ноября дневные температуры будут повышаться до 12-13 градусов, а ночных заморозков не ожидается. Постепенное похолодание начнется со 2 ноября.

"А в дальнейшем тоже предварительные прогнозы таковы, что до конца первой пятидневники погода будет теплая, хотя циркуляция будет меняться и уже будет наступление области низкого давления, ложбины низкого давления с запада, но это все равно будет обозначать адвекцию теплых воздушных масс с юга и юго-запада", - уточнил синоптик.

Тем не менее двузначные положительные температуры днем сохранятся еще 3 и 4 ноября. Этот период пройдет без существенных осадков, уточнил Вильфанд.