В Германии мужчину признали виновным в шпионаже в пользу России

Немца признали виновным в передаче чертежей бундестага в российское посольство Фото: REUTERS

Суд Берлина признал виновным немецкого гражданина в шпионаже в пользу России. 56-летнего подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщает издание Spiegel.

Мужчина работал на компанию, которая специализировалась на осмотре и ремонте приборов для замера территории. В его обязанности входила проверка электроприборов в зданиях Бундестага.

Судья счел доказанными аргументы следствия, которое настаивало, что подсудимый переслал чертежи бундестага сотруднику российского посольства в Берлине, который якобы сотрудничает с ГРУ.

"В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о территориях Бундестага Германии российским спецслужбам", - говорится в сообщении Генпрокуратуры ФРГ.

Об осужденном также известно, что до объединения Германии он служил в народной армии ГДР и сотрудничал с министерством госбезопасности Восточной Германии.