Кемеровский суд выносит приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Обвиняемые по делу пожара в "Зимней вишне" Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Суд в Кемерово выносит приговоры по делу пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Так, гендиректор компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова приговорена к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает "КП-Кемерово".

Гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок осуждена на 13,5 года колонии. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил 6 лет лишения свободы, а начальник пожарного караула Сергей Генин приговорен к 5 годам.

Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

Как ранее писал сайт kp.ru, по этому делу фигурантами проходят Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев - бывшие руководители ТРЦ; Сергей Антюшин - охранник ТРЦ. Андрей Бурсин и Сергей Генин - пожарные, тушившие ТРЦ; Александр Никитин - техник, который обслуживал пожарную сигнализацию в ТРЦ и Игорь Полозиненко - руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию. Каждому из них сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 14,5 лет.