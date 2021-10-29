Центробанк нашел новый тип финансовых пирамид, работающих по принципу онлайн-игр Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Финансовые пирамиды в России начали работать по принципу инвестиционных онлайн-игр, выяснил Банк России.

Как рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях, в стране сегодня насчитывается всего 8% таких финансовых пирамид, при этом некоторые из них только начинают «раскручиваться». По его словам, россиян привлекает в такого рода заработке возможность «легких денег», а также простая, игровая форма. Лях объяснил, что пользователям нужно просто выбрать определенного персонажа или виртуальную недвижимость, инвестируя в них, однако для заработка нужно приводить в проект новых игроков. Чаще всего инвесторы привлекают в него друзей или родственниковю

«Если нет новых игроков – проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас…Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу», – сообщил глава департамента ЦБ.

Сайт kp.ru писал о худших вариантах вложения денег.