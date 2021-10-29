МВД Беларуси признало телеграм-каналы NEXTA экстремистским формированием

Телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA признали экстремистским формированием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA внесены в национальный перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, информирует МВД Белоруссии.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов "NEXTA", "NEXTA-Live" и "LUXTA", экстремистским формированием и запрете его деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, то такое решение приняла в связи с публикацией от имени редакции канала и подписчиков видеороликов и призывов с признаками экстремистской деятельности. Речь также идет об организации и публичных призывах жителей Белоруссии к осуществлению массовых беспорядков.

Напомним, что оппозиционный Telegram-канал Nexta-Live публикует данные о происходящих событиях в Белоруссии, а также планы по проведению массовых акций протеста в республике.

Как ранее писал сайт kp.ru, в августе этого года основатель YouTube- и Telegram-канала NEXTA Степан Путило был объявлен в розыск в России. В строке об основании для розыска сказано, что его разыскивают по статье уголовного кодекса.