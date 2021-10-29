Талибы* заинтересовались российскими вакцинами от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Радикальное движение «Талибан»*, сформировавшее новое правительство Афганистана, заинтересовано в поставках российских вакцин против коронавирусной инфекции.

«Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», – заявил ТАСС министр здравоохранения во временном правительстве Афганистана Каландар Ибад.

Как писал сайт kp.ru, 20 октября 2021 делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел РФ. Представитель движения сообщил, что сформированное талибами* правительство не является окончательным. Он анонсировал реформы в Афганистане и изменения в правительстве.

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщал, что «Талибан»* не обращался за военной помощью к России. Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил, что Москва выскажет свои претензии талибам*, однако это будет проходить не в формате требований, а в форме совещания.

*Запрещенная в России террористическая организация