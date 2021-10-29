Минобрнауки добавит в программы вузов изучение искусственного интеллекта Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство образования и науки России решило научить студентов вузов созданию искусственного интеллекта. Ведомство разработало образовательный модуль, который будет внедрен в программы университетов.

«Мы завершили разработку специального модуля, который будет посвящен формированию необходимых компетенций в области искусственного интеллекта. Он будет широко внедрен в программы наших вузов», – заявил министр образования и науки РФ Валерий Фальков на Общероссийской научной конференции «Вектор будущего: фронтирные научные исследования и технологии искусственного интеллекта».

Модуль разрабатывался при участии компаний «Газпром нефть», «Сбер» и Mail.ru. Компетенции ИИ будут формироваться у студентов по всему перечню специальностей и направлений, отметил глава ведомства. По словам Фалькова, Минобрнауки хочет «сформировать у каждого выпускника вуза цифровую культуру».