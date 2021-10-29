Совладелец компании "Б. Ю. Александров" Юрий Изачик объявлен в международный розыск

Бизнесменов объявили в международный розыск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские бизнесмены Юрий Изачик и Леонид Белиловский объявлены в международный розыск в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки организованной группой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Наиболее известен из них Изачик, который был сооснователем группы компаний "Ростагроэкспорт" и партнером основателя компании Бориса Александрова. По информации источника, Изачику принадлежит 100% уставного капитала компании.

Отметим, что санкции статьи "принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой" предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Как ранее писал сайт kp.ru, основатель бренда "Б.Ю. Александров" и президент "Ростагроэкспорта" Борис Александров умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Бизнесмен скончался 30 ноября 2020 года.

О том, что предприниматель заразился коронавирусной инфекцией, стало известно 7 ноября. Заболевание протекало в тяжелой форме, поэтому его положили в медицинское учреждение и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.