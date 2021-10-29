Путин назначил новым послом РФ на Мальте Андрея Лопухова

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла России на Мальте Владимира Малыгина. Новым представителем страны в этой должности станет Андрей Лопухов, сообщается в указах главы государства, опубликованных в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Лопухова Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мальта", - говорится в одном из указов главы государства.

Отмечается, что Андрей Лопухов работает в системе МИД уже более 40 лет, с 1980 года. Он окончил МГИМО МИД СССР, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса, присвоенный в сентябре 2014 года. Владеет английским и французским языками.

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