Специалисты из разных стран обсудят проблемы искусственного интеллекта на конференции Сбера

Фото из архива Artificial Intelligence Journey-2019

Artificial Intelligence Journey-2021 станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России.

Конференция является международной, в ней примут участие ведущие мировые эксперты — представители международных организаций, бизнеса, научного сообщества и технические специалисты. Встретятся они не лично, а в формате онлайн, на одной виртуальной площадке. С 10 по 12 ноября специалисты будут обсуждать проблемы искусственного интеллекта и анализа данных, вопросы, касающиеся их разработки и внедрения в самые различные сферы жизни.

— Эффективное развитие и имплементация решений в высокотехнологичных сферах искусственного интеллекта и анализа данных требуют постоянного обмена информацией и опытом не только внутри страны, но и на международном уровне, — подчеркивает первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. — Мы в Сбере ставим себе задачу оставаться катализатором подобного глобального взаимодействия, в том числе в рамках конференции AI Journey, которая уже стала одной из ключевых дискуссионных площадок для лидеров индустрии. Мы ежегодно приглашаем к участию в AI Journey тех, кто активно работает на переднем крае науки, меняя мир к лучшему.

Среди вопросов, которые планируют обсудить в первый день конференции — применение технологий искусственного интеллекта в обществе, бизнесе, на уровне государства. Участники AI Journey рассмотрят актуальные практики его внедрения в финансах, ретейле, медицине, промышленности, образовании и других сферах. Не упустят из виду и вопросы этики, а также роль технологии в области ESG и устойчивого развития. Второй день посвятят новейшим научным разработкам в сфере искусственного интеллекта — здесь будет очень интересно посмотреть на демонстрации этих разработок. В третий день пройдет конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СПИКЕРОВ

Директор лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA, глава научного совета Института искусственного интеллекта (AIRI) Юрген Шмидхубер.

Старший научный сотрудник CIIRC CTU Томас Миколов.

Профессор Имперского колледжа Лондона и Университета Лугано, руководитель по графовому глубокому обучению в Twitter Михаэль Бронштейн.

Вице-президент NVIDIA Марк Хамильтон.

Президент Intuitive Foundation Кэтрин Мор.

Основатель и генеральный директор SingularityNET Бен Герцель.

Директор глобального продуктового направления в области транспорта бизнес-группы по работе с корпоративными клиентами, Huawei, Ван Гоюй.

Директор Лаборатории Intel по Искусственному Интеллекту, США, Сомдеб Маджумдар.

Главный директор по технологиям Teradata Стивен Бробст.

Профессор Университета Райса, основатель ThirdAI Corp Аншумали Шривастава.

Подробная программа и список участников AI Journey 2021 доступны на сайте конференции: https://ai-journey.ru/. Для просмотра AI Journey 2021 необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.