Депутата Рады обвинили в госизмене из-за обращения к Путину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношении депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Ильи Кивы возбудили уголовное дело после того, как он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Парламентария обвинили в государственной измене.

«В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по статье «Государственная измена», – сообщается на сайте партии Виталия Кличко «Удар».

Отмечается, что уголовное производство было открыто после обращения политической силы главы администрации Киева. Официальное заявление от имени партии направляли на имя руководителей СБУ, госбюро расследований и офиса генпрокурора Украины.

В своем видеобращении Кива назвал Путина сильным лидером, пожелав ему здоровья.