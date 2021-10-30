Николай Патрушев: Россия выступает за развитие ядерной энергетики в мире

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев Фото: ТАСС

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия выступает за развитие ядерной энергетики в мире. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью kp.ru накануне мировой конференции по изменению климата, которая начнется 31 октября 2021 года в шотландском Глазго.

На вопрос: "Почему практически лишенная углеродных выбросов атомная энергетика, не признается в мире в качестве «зеленой»?" Секретарь Совбеза ответил так:

"С учетом всей производственной цепочки от добычи сырья до производства электроэнергии атомная станция выбрасывает в атмосферу почти в 70 раз меньше CO2, чем угольные ТЭС. И в три раза меньше, чем даже «зеленая» солнечная энергетика. Отработанное же ядерное топливо Россия хранит безопасно для окружающей среды на территории своей страны и готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии 21 века", - рассказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев подчеркнул, что Россия является одним из передовых производителей атомной энергии в мире. По его словам, страна выступает за развитие ядерной энергетики в качестве альтернативы станциям на ископаемом топливе и продвигает эту инициативу на всех международных климатических площадках.

Напомним, что также Николай Патрушев в интервью рассказал об уроках энергетического кризиса в Европе. Он отметил, что нынешняя ситуация в Старом Свете доказала: одних возобновляемых источников энергии (ВИЭ) пока недостаточно для обеспечения нормального функционирования экономики.

Полный текст интервью Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева будет опубликован на сайте kp.ru 30 октября 2021 года в 12:00.