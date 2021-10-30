Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев: «Зеленая» энергетика не должна становиться орудием вмешательства Запада в дела других стран

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В шотландском Глазго открывается мировая конференция по изменению климата. Накануне ее работы на важнейшие вопросы о переходе человечества с угля, нефти и газа на «чистую» энергию солнца и ветра, а главное - об издержках этого пути в эксклюзивном интервью kp.ru ответил Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

В ОДНОЧАСЬЕ ЗАМЕНИТЬ НЕФТЬ НА ВЕТЕР ОКАЗАЛОСЬ НЕВОЗМОЖНО

- Николай Платонович, в последнее время Европа столкнулась с энергетическим кризисом. В том числе из-за того, что так называемая «зеленая» или «альтернативная» энергетика подвела потребителей в период отсутствия солнца и ветра. Учитывается ли данная ситуация при прогнозировании возможных угроз энергетической безопасности нашей страны?

- Безусловно, вопросы надежного и устойчивого производства, транспортировки и доступности для потребителей энергоресурсов — это элемент социально-экономической стабильности.

Спрос на энергоресурсы в мире в связи с ростом численности населения и индустриализацией развивающихся стран в ближайшие годы значительно возрастет. Однако энергетический кризис в Европе показал, что существующие технологии не позволяют обеспечить потребность экономики лишь за счет возобновляемых энергоресурсов.

Так, Великобритания, пережившая безветренное лето, в начале сентября расконсервировала угольную теплоэлектростанцию "West Burton A". Затем о готовности увеличить объемы угольной генерации заявила группа Drax - один из крупнейших операторов страны.

Промышленно развитая Европа оказалась не способной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции.

В борьбе за снижение выбросов парниковых газов каждая страна в рамках исполнения положений Парижского соглашения по климату должна самостоятельно вывести формулу взаимозависимости экономики и экологии. При этом энергобаланс с учетом в нем доли «альтернативных» источников энергии не может быть рассчитан в ущерб энергетической и экологической безопасности.

Великобритания, пережившая безветренное лето, в начале сентября расконсервировала угольную теплоэлектростанцию "West Burton A". Фото: EAST NEWS

«АЛЬТЕРНАТИВНО» - ПОКА СЛИШКОМ ДОРОГО

- Идут споры - а безопасна ли для экологии сама «зеленая» энергетика?

- «Альтернативная» энергетика в полном объеме не является экологически безопасной. По оценке экспертов, в местах эксплуатации солнечных станций происходит снижение средней температуры примерно на 5 градусов, что отрицательно сказывается на флоре и фауне.

Кроме того, наблюдается негативное воздействие на человека паров ядовитых веществ, используемых при работе преобразователей солнечного света.

Если генерация солнечной энергии отличается низкоуглеродными выбросами, то при изготовлении всего одной солнечной панели в атмосферу выбрасываются десятки килограммов углекислого газа. Само изготовление панелей солнечных электростанций, а также добыча редких металлов, входящих в их состав, является энергозатратным процессом и располагается в странах, где, как правило, используется угольная генерация.

Солнечные электростанции занимают гигантские земельные площади. Если заменить солнечными станциями все используемые сегодня источники энергии для обеспечения только одной Москвы, то сложными инженерными сооружениями придется покрыть территорию всей Московской области.

Подобные проблемы касаются и ветряных станций, которые сами по себе не являются источником углерода.

Их размещение требует больших площадей. От прямого столкновения с ветровыми установками происходит гибель птиц. Низкочастотные колебания, передающиеся через почву, негативно влияют на животный мир.

Немаловажной является проблема постоянной замены и утилизации лопастей. При этом многие европейские государства уже запретили их хранение на своей территории. Только США 80% использованных солнечных и ветряных батарей вывозит в Азию и Африку. Больше половины использованных батарей ветрогенераторов и старых электронных плат Европа отправляет в эти же регионы под видом оказания «технологической помощи» развивающимся странам.

Существует и экономическая сторона этого вопроса. Ветряная энергетика остается одним из наиболее дорогих источников.

По оценке экспертов, в местах эксплуатации солнечных станций происходит снижение средней температуры примерно на 5 градусов, что отрицательно сказывается на флоре и фауне. Фото: Shutterstock

АТОМНЫЕ СТАНЦИИ В 3 РАЗА ЧИЩЕ СОЛНЕЧНЫХ

- В то же время экологически чистая, практически лишенная углеродных выбросов атомная энергетика, не признается в качестве «зеленой»?

- С учетом всей производственной цепочки от добычи сырья до производства электроэнергии атомная станция выбрасывает в атмосферу почти в 70 раз меньше CO2, чем угольные ТЭС. И в три раза меньше, чем даже «зеленая» солнечная энергетика.

Отработанное же ядерное топливо Россия хранит безопасно для окружающей среды на территории своей страны и готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии 21 века.

Россия, являясь одним из передовых производителей атомной энергии в мире, выступает за развитие ядерной энергетики в качестве альтернативы станциям на ископаемом топливе и продвигает эту инициативу на всех международных климатических площадках.

- Увеличение потребления электричества и переход на зависящие от ветра и солнца источники энергии однозначно повысят спрос на аккумуляторы большей емкости?

- Конечно. Учитывая нынешнее внимание к солнечной и ветряной энергетике, а также к производству электромобилей уже в ближайшие годы добыча редкоземельных металлов, используемых при выпуске аккумуляторов, должна вырасти минимум в три-пять раз, а добыча кобальта и лития в десятки раз. Это приведет к расширению нарушенных земель в результате извлечения полезных ископаемых.

При этом изготавливаются аккумуляторы в странах, где используется электричество угольных теплоэлектростанций. Кроме того, при массовом использовании электромобилей для их зарядки потребуется электроэнергия, достаточный объем которой при существующем развитии технологий не способны произвести солнечные и ветряные станции.

- Говоря о возобновляемых источниках энергетики можно упомянуть о приливных и гидротермальных станциях, а также о биотопливе. Но являются ли они экологически безопасными?

- Использование биотоплива наряду с загрязнением атмосферы сокращает продовольственные ресурсы и взвинчивает цены на продукты питания.

Роль же приливных электростанций, а также геотермальной энергетики, основанной на использовании природных подземных теплоносителей, считаю незаслуженно заниженной.

РОССИЯ — ОНА ИЗ САМЫХ НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ СТРАН

- Россия поддерживает взятые на себя международные обязательства по противодействию изменению климата. Насколько они соответствуют национальным интересам?

- Являясь экологически ответственным государством, Россия в 2019 году стала инициатором принятия Парижского соглашения по климату, взяв на себя обязательства сократить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году до 70% от объема 1990 года.

Развитие низкоуглеродной энергетики, в том числе с использованием водорода, нашло отражение и в Стратегии национальной безопасности России.

Хотелось бы отметить, что уже сегодня энергобаланс нашей страны один из самых низкоуглеродных в мире. Доля неуглеродных источников, к которым относятся, прежде всего, атомная и гидроэнергетика, в структуре производства электроэнергии в России - более 40%.

Россия, являясь одним из передовых производителей атомной энергии в мире, выступает за развитие ядерной энергетики в качестве альтернативы станциям на ископаемом топливе и продвигает эту инициативу на всех международных климатических площадках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реализуются и программы поддержки «зеленой» энергетики, но, в первую очередь, в отдаленных и труднодоступных местностях, где требуется автономное энергоснабжение.

При этом на тепловых электростанциях основным углеродным источником энергии является природный газ, считающийся наиболее экологически чистым видом топлива. Угольные же теплоэлектростанции оснащаются новым оборудованием, улавливающим СO2. Кроме того, внедряются экологически чистые энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии при производстве, транспортировке, хранении и использовании топливно-энергетических ресурсов, принимаются меры для рационального использования попутного нефтяного газа и минимизации объёмов его сжигания на факелах.

«ГРЯЗНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ И НАЛОГИ

- Не становится ли «зеленая» энергетика новым орудием влияния или даже вмешательства стран Запада для продвижения своих экономических и политических целей?

- Поддерживая международные усилия, направленные на противодействия изменению климата, Россия выступает за соблюдение национальных интересов при переходе на «зеленую» энергетику. Вместе с тем все чаще выявляются факты вмешательства Запада во внутренние дела стран, где под благовидным предлогом субсидирования развития «альтернативной» генерации навязывается тактика поведения этих государств в отношении стран-экспортеров углеводородов.

Добиваясь климатической нейтральности, Европа не просто переносит «грязное» производство за свои пределы, но еще и с введением так называемого «углеродного налога» планирует облагать продукцию такого производства платежами.

Под маской заботы об окружающей среде, Запад намерено субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа. В случае же «неожиданно холодной» зимы Брюссель уже заявил, что придет на помощь Украине посредством реверсивных поставок газа из Словакии. Нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене.

Далеко не только о климате планеты думают и транснациональные корпорации. Расширяя рынки сбыта «зеленых» технологий, им требуется развитие производств в различных странах мира и увеличение добычи редких металлов.

Задумайтесь, может быть одну из следующих конференций по климату и предотвращению глобального потепления провести в африканском или азиатском городе, где расположено «грязное» производство «чистых» технологий?

- Стоит ли в таком случае торопить «зеленую» энергетику, учитывая, что переход на нее содержит столько «подводных камней»?

- Очевидно, что переход от ископаемых видов топлива в пользу генерации на основе возобновляемых источников энергии может быть только постепенным. Ввиду нестабильности «зеленых» энергетических систем, а также возникающих проблемах при производстве и утилизации оборудования разговоры о грядущем кардинальном отказе от традиционных источников энергии сильно преувеличены.