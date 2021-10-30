Николай Патрушев рассказал об уроках энергетического кризиса в Европе Фото: ТАСС

Одних возобновляемых источников энергии (ВИЭ) недостаточно для обеспечения нормального функционирования экономики, что убедительно доказывает энергетический кризис в Европе, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его мнению, страны еще долго будут нуждаться в углеводородах.

«Энергетический кризис в Европе показал, что существующие технологии не позволяют обеспечить потребность экономики лишь за счет возобновляемых энергоресурсов. Промышленно развитая Европа оказалась неспособной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции», – сказал Патрушев в интервью kp.ru.

Он напомнил, что энергетический кризис, например, заставил Великобританию возобновить работу угольной теплоэлектростанции West Burton A, а после этого крупный оператор королевства группа Drax решила увеличить объемы энергогенерации за счет угля.

Как отметил секретарь Совбеза РФ, каждая страна должна самостоятельно разработать «формулу взаимозависимости экономики и экологии», отвечающую требованиям Парижского соглашения по климату. В ней, подчеркнул Патрушев, использование ВИЭ не должно ставиться выше энергетической и экологической безопасности.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в рамках Российской энергетической недели заявил, что РФ увеличила поставки газа в Европу на 15%. Кроме того, он говорил, что Москва готова наращивать поставки голубого топлива на европейский рынок, если партнеры попросят об этом.

В США тем временем подсчитали, во сколько Европе обойдутся попытки ослабить Россию на энергетическом рынке. По информации Wall Street Journal, европейцы потратят на газ на 30 миллиардов долларов больше по сравнению с тем, сколько бы они отдали при прежних ценах.

Полный текст интервью Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева будет опубликован на сайте kp.ru 30 октября 2021 года в 12:00.