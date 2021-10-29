Экс-глава департамента Минобороны РФ Мария Солодяжникова отправлена под домашний арест Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 28 октября, Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест бывшего врио главы департамента обустройства войск Минобороны Марию Солодяжникову по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 29.10.2021 в отношении Солодяжниковой Марии Алексеевны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 декабря 2021 года», - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря Басманного районного суда города Москвы.

Экс-глава департамента Минобороны вменяется статья о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Департамент планирования и координации обустройства войск занимается расквартированием и обустройством войск. Солодяжниква занимала данный пост в 2018 году. Согласно сведениям, имеющимся на сайте Министерства обороны, глава департамента указала в качестве официального дохода сумму в 28 355 302,51 рубля.