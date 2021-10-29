Гитару сооснователя Pink Floyd Сида Барретта продали с аукциона за 19,920 фунтов

Гитара сооснователя рок-группы Pink Floyd Сида Барретта продана с аукциона за 19,920 фунтов. Фото: cheffins.co.uk.

В четверг, 28 октября, на аукционе Cheffins продали гитару, которая принадлежала сооснователю рок-группы Pink Floyd Сиду Барретту. Инструмент продали за 19,920 фунтов, его купил коллекционер из Франции. Вырученные деньги разделят поровну между благотворительным фондом MIND и хосписом Артура Рэнка.

Акустическую 12-струнную гитару Yamaha 1969 года выпуска выставил на аукцион племянник Сида Барретта Марк. По словам Марка Барретта, она много лет стояла на чердаке его дома. Именно эту гитару Сид Барретт упомянул в интервью журналу Rolling Stone в 1971 году. Кроме гитары, французский коллекционер купил садовый столик, который Сид Барретт сделал собственными руками.

Глава Cheffins Мартин Миллард отметил, что еще до начала торгов к гитаре Барретта наблюдался повышенный интерес.

Роджер «Сид» Барретт – один из основателей группы Pink Floyd. Именно он и придумал название группы. Также его считают одним из родоначальников психоделического рока. Барретту пришлось уйти из Pink Floyd из-за проблем с наркотиками. Барретт умер в 2006 году в своем доме в Кембридже.

В 2020 году kp.ru писала, что за два с лишним миллиона рублей было продано письмо Иосифа Бродского, адресованное одной из его подруг. Торги, прошедшие в одном из московских аукционных домов, завершились превышением начальной цены почти в три раза.