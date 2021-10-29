Попова: необходимости в закрытии российской границы нет, распространение коронавируса происходит внутри страны

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день необходимости в закрытии российской границы нет. Такое заявление в пятницу, 29 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова, указав на то, что основное распространение коронавируса происходит внутри страны. Как она отметила, только 1% ПЦР-тестов прибывающих в Россию из-за границы оказывается положительным.

«На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи», - сказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Попова отметила, что только 1% ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию тех, кто приезжает или возвращается в Росси из-за границы, оказывается положительным. «Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование», - отметила она.