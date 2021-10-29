Минторговли США подтвердило рыночный статус экономики России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики, после завершения соответствующего расследования. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства, которое провело проверку после жалобы американской компании.

«Министерство торговли [США] считает, что Российская Федерация продолжает оставаться страной с рыночной экономикой для целей расследования антидемпинговых пошлин», - говорится в соответствующем документе.

Расследование началось в августе текущего года, когда американская компания обвинила Россию в демпинге на рынке карбамидо-аммиачной смеси (удобрения).

Россия получила статус рыночной экономики в 2002 году. Данный статут позволяет экспортерам из России оспаривать введение против них антидемпинговых пошлин, доказывая, что торговля ведется на конкурентных условиях.

В списке стран с нерыночной экономикой, который ведут США, на данный момент находится 11 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, а также Китай и Вьетнам.