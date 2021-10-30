Кадровик дала советы, как избежать переработки на удаленке Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова дала ценные советы, которые помогут избежать переработки на работе и при этом остаться с начальством в хороших отношениях.

С массовым переходом на удаленный формат работы, работодатели стали в качестве аргумента, почему нужно задержаться подольше, ссылаться на дорогу. Человеку не нужно после рабочего дня трястись в транспорте, то есть эти пару часов он может поработать.

Наталья Осетрова советует в такие моменты использовать «стоп-слова».

- Можете сказать, что у вас „недостаточно ресурсов“, чтобы выполнить качественно работу. Также не можете задерживаться „по трудовому законодательству“, а если и можете, то вам потребуется „дополнительная оплата“, - комментирует эксперт Пятому каналу.

Последний аргумент она рекомендует использовать очень осмотрительно.

- Советую оперировать от трех моментов: время, ресурсы и требования. Объясняя тем самым, что если вам необходимо задержаться и сделать задачу быстрее, тогда будет страдать качество. Либо необходимы дополнительные ресурсы, - говорит Наталья.

Иначе говоря, специалист советует выстраивать логические конструкции, которые будут просты и понятны любому начальнику.

В таком случае есть шанс получить максимально комфортные условия для решения возникшей на работе ситуации.

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