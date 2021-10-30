Ракетные войска стратегического назначения передали больницам кислород для лечения коронавируса

Об этом стратегических ракетчиков просили главы регионов Фото: Иван МАКЕЕВ

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) доставили в региональные больницы жидкий медицинский кислород. Он используется при лечении больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, оказать региональным больницам помощь попросили непосредственно главы субъектов страны.

"В воинских частях РВСН приступили к формированию запасов жидкого медицинского кислорода с целью оказания массовой помощи медицинским учреждениям субъектов Российской Федерации", - рассказывают в Минобороны.

Отмечается, что в скором времени будут обеспечены высококачественным жидким кислородом еще больше регионов. Доставляться он будет в количестве до 9 тонн в сутки.

Как ранее писал сайт kp.ru, тяжелая форма коронавирусной инфекции может развиться у пациентов уже через 3-5 дней после появления первых симптомов, рассказал врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков.