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Общество30 октября 2021 17:33

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Игоря Кириллова

Он скончался в возрасте 89 лет
Наталья Смирнова
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Диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов, ноябрь 1965 года. Фото: Валерий Генде-Роте/ТАСС

Диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов, ноябрь 1965 года. Фото: Валерий Генде-Роте/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью диктора, журналиста, народного артиста СССР Игоря Кириллова. О его кончине стало известно в субботу, 30 октября.

Мишустин отмечает, что Игорь Кириллов был легендой отечественного телевидения и уникальным телеведущим. Слова премьер-министра приводит официальный сайт правительства.

"Без преувеличения — он голос нашей страны. Игорь Леонидович был олицетворением лучших традиций дикторского искусства и ораторского мастерства", - сказал Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Он обладал фирменным узнаваемым голосом и более 20 лет вел программу "Время". После прихода нового поколения телеведущих он остался востребованным и приглашался в качестве ведущего концертов и творческих вечеров.

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