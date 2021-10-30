Украинские силовики опровергли информации о взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе

Село Старомарьевка, которое расположено возле села Гранитное в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские силовики опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе. По их словам, такое заявление - это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения.

О взятии населенного пункта, расположенного возле села Гранитное, ранее днем сообщил редактор местного издания "Цензор.нет" со ссылкой на источники в министерстве обороны Украины. В публикации говорилось, что над селом подняли украинский флаг и начали подготовку к обеспечению нормальной работы органов власти Украины.

Пресс-центр 93-й бригады "Холодный Яр"* опроверг эту информацию в своем Facebook. Там сообщили, что никаких изменений в положении бригады не происходит, она находится на своих позициях и в опорных пунктах.

Как ранее писал сайт kp.ru, 30 октября в в Горловке были ранены три мирных жителя в результате обстрела ВСУ. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

*Экстремистская организация, запрещенная на территории России