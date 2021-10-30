Глава ВОЗ поблагодарил Лаврова за инициативу Путина о взаимном признании вакцин

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил президента России Владимира Путина за призыв о взаимном признании вакцин. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Глава ВОЗ ранее встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита Группы 20 (G20) в Риме. Там же Гебрейесус выразил российскому дипломату благодарность за предложение, которое озвучил президент.

"Со стороны руководителя ВОЗ была выражена признательность президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках "двадцатки" о взаимном признании вакцин… Это будет масштабный шаг вперёд", - рассказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин выступил на саммите G20 в Риме. Он заявил, что страны "Большой двадцатки" должны проработать вопрос взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации.