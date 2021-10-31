Отравление российских туристов произошло в отеле в Хургаде Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Десятки российских туристов, в том числе дети в возрасте от двух лет, отравились в одном из отелей в Египте в городе Хургада.

По словам жителя Татарстана Азата Сабирова, чьи родные отправились на отдых и отравились, госпитализировано до 30 человек.

- Произошло массовое отравление граждан РФ, заболевших везут в медучреждение. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну - после обеда, - рассказал Сабиров РИА Новости.

Мужчина также добавил, что все отравившиеся - постояльцы отеля AMC Royal Hotel. Гражданам стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать. По словам Сабирова, у отравившихся наблюдается температура, врачи ставят капельницы.

Тем временем, в Федерации туристических палат Египта ТАСС уточнили, что 10 туристов из России отравились в одном из отелей Хургады. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.