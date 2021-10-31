Случайно застреливший оператора Алек Болдуин призвал ограничить использования боевых патронов в кинопроизводстве Фото: REUTERS

Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил оператора на съемках вестерна Rust ("Ржавчина"), заявил, что выступает за ограничение использования боевых патронов на съемках кино. Видео беседы актера с журналистами опубликовал портал TMZ.

Он также признался, что с погибшей Галиной Хатчинс его связывали дружеские отношения.

- Она была моим другом. В тот день, когда я приехал на съемки в Санта-Фе, я и режиссер Джоэл Соуса пригласили ее на ужин, - поделился Болдуин. - Мы были очень сплоченной съемочной группой, пока не случилась эта трагедия.

Как ранее писал сайт kp.ru, Алек Болдуин во время съемок случайно выстрелил в женщину-оператора и ранил режиссера. Пистолет, из которого он стрелял, должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в штате Нью-Мексико. Погибшей было 42 года. В прошлом кинооператор Галина Хатчинс, которую случайно застрелил на съемках фильма американский актер Алек Болдуин, родилась и выросла в Советском Союзе.