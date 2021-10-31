Гинцбург объяснил, с чем связано непризнания вакцины "Спутник V" в ЕС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По мнению эксперта, процесс признания вакцины мог бы пойти быстрее, если бы он был основан на результатах практического использования препарата против коронавируса.

- Прививочная кампания показала, что "Спутник V" блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть, - сказал ученый.

Также в качестве еще одной из возможной причиной непризнания "Спутника V" в Евросоюзе Гинцбург назвал различия в европейском и российском законодательствах, порождающие, по его мнению, задержки.

- Еще надо учесть, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом, - уточнил глава центра Гамалеи в беседе с "Вечерней Москвой".