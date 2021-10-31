Астронавтов NASA попросили «ходить под себя» из-за проблем с туалетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астронавтов, которые вскоре должны вернуться на Землю с Международной космической станции (МКС) на корабле Crew Dragon, попросили рассмотреть «другие способы справлять нужду» после инцидента с туалетом в ходе предыдущего полета.

Как заявил менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стива Стича, у экипажа есть возможности справиться с этой проблемой. «Астронавты надевают специальное нижнее белье под скафандр … и полет домой длится недолго», — приводит телеканал RT слова менеджера.

Сообщается, в SpaceX и NASA предложили американским астронавтам, которые на данный момент находятся на МКС, изучить «иные способы удаления жидкости из организма». Рекомендация касается астронавтов Шейна Кимброу и Меган Макартур, а также французского космонавта Томаса Песке и японского космонавта Акихико Хошиду.

Сбой в туалетной системе Crew Dragon произошел в сентябре в ходе полета миссии Inspiration4. Как сообщил инженер и вице-президент SpaceX по вопросам безопасности полета Уильяма Герстенмайера, на корабле оторвался шланг и в вентиляционную систему попала жидкость. Устранить неисправность можно только на Земле.