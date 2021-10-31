Лавров исключил связь между дистанционным участием Путина в саммите G20 и вакцинацией

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит никакой связи между участием российского президента Владимира Путина в дистанционном формате на саммите «Большой двадцатки» в Риме и вакцинацией, за которую выступает Москва.

«Что касается вакцин и физического присутствия (президента), я не вижу никакой связи. Многие лидеры сегодня в своих выступлениях поддержали то, что президент Путин сказал в отношение вакцин», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства по итогам саммита G20, отвечая на вопрос о том, почему российский лидер, будучи привитым, не участвовал в саммите очно.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер в ходе своего выступления на саммите G20 в Риме заявил, что страны «Большой двадцатки» должны проработать вопрос взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.